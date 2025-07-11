Украина и США будут совместно производить порох на американской территории
17:40 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина и США в рамках конференции в Риме подписали соглашение о совместном производстве пороха на американской территории. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского Александр Камышин.
«Сегодня было подписано более пяти соглашений, документов в сфере обороны. Часть из них открыты, часть — закрыты», — приводит слова Камышина агентство Укринформ. Советник Зеленского обратил внимание на то, что при подписании одного из документов присутствовал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. «Это соглашение о совместном производстве порохов на территории США американской компанией и „Укроборонпромом“, — сказал Камышин.
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