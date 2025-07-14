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Инвесторы из США хотят перезапустить зерновой терминал в Одессе — FT

11:32 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners намереваются перезапустить украинский зерновой терминал в Одессе «Олимпекс». Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, американцы «взяли под контроль терминал в Одесском порту ежегодной пропускной способностью около 5 млн тонн».

Ранее американские фонды выиграли международный арбитраж на сумму $150 млн по поводу споров в отношении терминала с украинскими бизнесменами, а в среду им были переданы активы объекта, информирует FT. Как заявил партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон, «как и на любом развивающемся рынке, есть определенные вещи, к которым нужно быть готовым», когда на тебя нападают мошенники.

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