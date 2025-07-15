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Фон дер Ляйен пошла на уступки в отношении проекта бюджета ЕС из-за угрозы раскола в ЕК - Politico

12:20 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза раскола в Еврокомиссии вынудила ее председателя Урсулу фон дер Ляйен пойти на уступки и пообещать бедным регионам Европы больше денег, чем планировалось, в проекте бюджета на 2028–2034 гг. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документ.

В соответствии с ним Урсула фон дер Ляйен «в последнюю минуту пошла на ряд уступок, пытаясь умиротворить двух членов своей команды, находящихся на противоположных концах политического спектра». Речь идет о представляющем правых итальянце Раффаэле Фитто, замглавы ЕК, ответственном за проведение реформ, и румынской социалистке Роксане Мынзате, вице-председателе, еврокомиссаре по кадровым навыкам, подготовке персонала, образованию и культуре.

Мера, позволяющая ЕК продолжать распределять с 2028 года значительную часть финансовых средств более бедным регионам Европы, рассматривается «как достаточная для обеспечения политической поддержки 27 комиссаров ЕС», заявили изданию на условиях анонимности два чиновника ЕС. «Региональное измерение не полностью утеряно» в проекте бюджета, добавил один из них.

Решение фон дер Ляйен является отходом от ее первоначального плана значительного увеличения полномочий центральных правительств в управлении региональными фондами ЕС с активами около 400 млрд евро, что составляет треть от общих расходов сообщества, говорится в публикации. Идея заключалась в том, что расширение прав и возможностей правительств стран-членов «послужит стимулом для завершения реформ и сокращения бюрократической волокиты». Однако критики заявили, что это только усилит существующие различия внутри отдельных стран, оттеснив регионы от процесса.

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