0
0
161
НОВОСТИ

Санкционное давление США на РФ не поможет урегулированию украинского конфликта — МИД КНР

13:32 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские санкции Соединенных Штатов не способствуют урегулированию украинского конфликта, это можно сделать только путем диалога и переговоров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции „длинной руки“, тарифные войны и давление не помогут решению проблемы, — подчеркнул он на брифинге, комментируя предложение американского сенатора Линдси Грэма ввести пошлины в размере 500% в отношении России и ее партнеров. — Мы считаем, что диалог и переговоры — единственный путь к урегулированию украинского кризиса».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 15.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 190 военнослужащих — МО РФ
0
46
14:12 15.07.2025
Венгрия призвала ЕС ввести санкции против лидеров Украины за нарушение прав человека
0
91
14:00 15.07.2025
Киев воспринимает заявление Трампа как сигнал к войне, а не к миру — Песков
0
121
13:48 15.07.2025
В этом году 638 студентов окончили образовательные программы Сбера в ведущих вузах страны
0
123
13:20 15.07.2025
ВС РФ освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
0
189
13:05 15.07.2025
Путин сам прокомментирует слова Трампа в свой адрес, если сочтет нужным — Песков
0
209
13:00 15.07.2025
Кремль считает серьезным заявление Трампа и анализирует его — Песков
0
218
12:32 15.07.2025
Помогавший РФ из тыла ВСУ американец Мартиндейл получил российский паспорт
0
259
12:20 15.07.2025
Фон дер Ляйен пошла на уступки в отношении проекта бюджета ЕС из-за угрозы раскола в ЕК - Politico
0
253
12:05 15.07.2025
США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть РФ — Каллас
0
269

Возврат к списку