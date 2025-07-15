Санкционное давление США на РФ не поможет урегулированию украинского конфликта — МИД КНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские санкции Соединенных Штатов не способствуют урегулированию украинского конфликта, это можно сделать только путем диалога и переговоров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции „длинной руки“, тарифные войны и давление не помогут решению проблемы, — подчеркнул он на брифинге, комментируя предложение американского сенатора Линдси Грэма ввести пошлины в размере 500% в отношении России и ее партнеров. — Мы считаем, что диалог и переговоры — единственный путь к урегулированию украинского кризиса».