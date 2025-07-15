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НОВОСТИ

Главы МИД ЕС не договорились по 18-му пакету санкций против РФ — Сийярто

16:32 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь согласия по поводу 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании в столице Бельгии.

«На данный момент новый пакет санкций не принят», — сказал он в беседе с венгерскими журналистами в Брюсселе. Разговор транслировал телеканал М1.

Сийярто пояснил, что Словакия по-прежнему увязывает вопрос о принятии 18-го санкционного пакета с предоставлением ей гарантий энергоснабжения в связи с планом Еврокомиссии по отказу от российской нефти и газа к началу 2028 года. «Таких гарантий она пока не получила», — пояснил министр, добавив, что Венгрия поддерживает позицию Словакии.

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