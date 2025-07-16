В России планируют ввести учет домашних питомцев
09:32 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учет домашних питомцев планируют ввести в России. С соответствующим распоряжением кабмина ознакомился ТАСС.
Согласно документу, законопроект о ведении учета домашних животных должен быть подготовлен до мая 2026 года. Ответственными назначены Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры РФ.
В пресс-службе Минприроды ТАСС пояснили, что этот законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. «Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — рассказали в ведомстве.
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