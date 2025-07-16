В России планируют ввести учет домашних питомцев

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учет домашних питомцев планируют ввести в России. С соответствующим распоряжением кабмина ознакомился ТАСС.

Согласно документу, законопроект о ведении учета домашних животных должен быть подготовлен до мая 2026 года. Ответственными назначены Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры РФ.

В пресс-службе Минприроды ТАСС пояснили, что этот законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. «Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — рассказали в ведомстве.