У Исландии сейчас нет планов по созданию регулярной армии — глава МИД
10:20 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исландия в настоящее время не рассматривает вопрос о создании регулярной армии. Об этом заявила министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир европейскому изданию Politico.
По ее словам, правительство «очень серьезно относится к укреплению оборонного сотрудничества» в рамках НАТО, однако планов о создании постоянной армии нет. Глава МИД добавила, что Исландия хочет быть «уважаемым и надежным союзником как в НАТО, <…> так и в ЕС», так как страна занимается инфраструктурной поддержкой альянса.
Гуннарсдоуттир также подчеркнула, что в настоящий момент разработана новая стратегия обороны страны, которая будет включать в себя «усиление поддержки союзных операций из Исландии», в том числе в сфере борьбы с киберугрозами. Отмечается, что стратегия должна быть одобрена парламентом к осени текущего года. Выполнение требований НАТО об увеличении расходов на оборону министр назвала «главной задачей».
Исландия стала членом НАТО в 1949 году и является единственной страной альянса, у которой нет регулярной армии.
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