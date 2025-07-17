У Исландии сейчас нет планов по созданию регулярной армии — глава МИД

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исландия в настоящее время не рассматривает вопрос о создании регулярной армии. Об этом заявила министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир европейскому изданию Politico.

По ее словам, правительство «очень серьезно относится к укреплению оборонного сотрудничества» в рамках НАТО, однако планов о создании постоянной армии нет. Глава МИД добавила, что Исландия хочет быть «уважаемым и надежным союзником как в НАТО, <…> так и в ЕС», так как страна занимается инфраструктурной поддержкой альянса.

Гуннарсдоуттир также подчеркнула, что в настоящий момент разработана новая стратегия обороны страны, которая будет включать в себя «усиление поддержки союзных операций из Исландии», в том числе в сфере борьбы с киберугрозами. Отмечается, что стратегия должна быть одобрена парламентом к осени текущего года. Выполнение требований НАТО об увеличении расходов на оборону министр назвала «главной задачей».

Исландия стала членом НАТО в 1949 году и является единственной страной альянса, у которой нет регулярной армии.