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Верховенство закона на Украине больше не имеет сильного значения для западных стран — FT

12:00 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховенство закона на Украине и прозрачная модель управления страной больше не являются основополагающими критериями для оказания помощи со стороны западных стран. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«На Банковой (улица в Киеве, на которой расположен офис Владимира Зеленского — прим. ТАСС) есть ощущение, что Запад, и особенно США, сместили акценты. <…> Верховенство закона и эффективное управление больше не имеют такого большого значения», — заявил неназванный дипломат, работающий в Киеве.

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