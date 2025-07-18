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НОВОСТИ

Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии

09:05 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывы президента США Дональда Трампа прекратить судебное расследование над бывшим бразильским лидером (2019-2022) Жаиром Болсонару являются атакой на суверенитет южноамериканской республики. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в обращении к нации.

«Попытки оказать воздействие на судебную систему Бразилии являются серьезной атакой на национальной суверенитет», — заявил он.

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