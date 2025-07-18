ЕС перешел к нападкам на Грузию из-за отказа открыть второй фронт против РФ — премьер

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз полностью перестроился на режим нападения на Грузию из-за отказа открыть «второй фронт» против РФ, а в качестве шантажа использует тему возможной отмены безвизового режима. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Желание открыть второй фронт в Грузии настолько велико, что „партия глобальной войны“ всю европейскую бюрократию перестроила на режим нападения на Грузию, а рычагом использует последний козырь — упразднение безвизового режима. Желающие втянуть нашу страну в войну думают, что, если Евросоюз упразднит безвизовый режим даже по надуманной причине, это вызовет такое волнение в обществе, что завершится переворотом власти и приведением во власть агентуры», — сказал Кобахидзе.

В попытке втянуть Грузию в войну Кобахидзе обвинил и прежнюю администрацию США. По его словам, сразу после начала боевых действий на Украине бывший госсекретарь США Энтони Блинкен и экс-посол США в Тбилиси Келли Дегнан начали нападать на республику.

«То, что невыполнение указаний „партии глобальной войны“ и желающих второго фронта сулило Грузии проблемы, проглядывалось в риторике администрации Байдена, а затем они перешли к действиям, начали вводить необоснованные санкции, демонстративно, по непонятным причинам аннулировали соглашение о стратегическом партнерстве с Грузией и в конце ввели санкции против основателя и почетного председателя „Грузинской мечты“ (Бидзины Иванишвили — прим. ТАСС) также необоснованно, без фактов, обвинив в связях с Россией», — подчеркнул он.