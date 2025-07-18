По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы на длительные сроки осуждены 135 фигурантов
12:32 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фигуранты уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы приговорены на сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судами достаточными для вынесения 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы Республики Дагестан. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением иных предметов, представляющих опасность для окружающих, нарушение требований в области транспортной безопасности), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Организаторам преступлений Абакарову, Ахмеднабиеву и Пономареву также дополнительно вменены ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что судами по результатам рассмотрения уголовных дел по существу 135 фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 6,5 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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