Трамп считает, что Украина должна перейти в наступление — WP
16:12 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина ничего не добьется в обороне, ей нужно перейти в наступление. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
«В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление», — рассказал газете неназванный украинских чиновник.
Трамп также спросил, может ли Украина «бомбить Москву или Санкт-Петербург», на что Зеленский ответил, что это возможно «при наличии правильного оружия». Ранее об этой детали разговора сообщала газета The Financial Times.
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