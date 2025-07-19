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Большинство немцев выступает против запрета «Альтернативы для Германии»

13:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан ФРГ выступает против возможного запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные опроса, проведенного Институтом демоскопии в Алленсбахе.

Согласно результатам исследования, 52% респондентов высказались против запрета АдГ, в то время как поддержали его 27%. Еще 21% участников опроса затруднились с ответом. При этом на востоке Германии против запрета партии выступили две трети респондентов — 65%, в западногерманских землях — 49%.

Как пишет газета, большинство немцев сомневается, что запрет приведет к желаемому результату. 54% респондентов уверены, что в случае его претворения в жизнь очень быстро будет создана новая политическая организация с такими же установками, как и у АдГ. Многие граждане полагают, что партии, которые стремятся к запрету АдГ, в первую очередь хотят устранить политического конкурента, который набрал силу.

Опрос также выявил серьезные различия в отношении немцев востока и запада ФРГ к «Альтернативе для Германии». В то время как на западе страны 30% респондентов заявили, что в принципе не исключают поддержки АдГ на местных, земельных или федеральных выборах, на востоке таковых — 47%. В западных регионах 61% выразили беспокойство ростом популярности АдГ, а 58% считают ее правоэкстремистской, в восточных землях только 37% тревожит популярность партии и лишь 35% считают АдГ правоэкстремистской.

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