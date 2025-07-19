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Маршрут «Роснефти» «Заволжские горизонты» проведет туристов по Самарской области

12:57 19.07.2025

В Самаре представили маршрут для автотуристов «Заволжские горизонты». Проехав по маршруту, можно увидеть знаковые природные и культурные достопримечательности сразу двух регионов - Самарской и Саратовской областей.

Маршрут представили публике на автозаправке «Роснефти» в Самаре. На презентации известный российский автогонщик команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин устроил автограф-сессию, а волонтеры компании организовали тематическую викторину, победители которой получали полезные призы.

Маршрут «Заволжские горизонты» стартует в Самаре, где расположена дача купца Головкина, построенная в начале ХХ века в стиле модерн и являющаяся сегодня объектом культурного наследия. Главная особенность дома, стоящего на высоком речном берегу – две скульптуры слонов, выполненные в натуральную величину, которые видны издалека.

Также путешественникам предлагают посетить парк культуры и отдыха «Вертолётка», который считается лучшей смотровой площадкой города. Из него открываются впечатляющие виды на Самару, Волгу и на Жигулёвские горы.

Двигаясь по маршруту, можно посетить этнографический Центр «Серебро Севера» в селе Ягодное, где гостей познакомят с северной культурой, покажут оленей и деревню с ездовыми собаками. В старинной Сызрани туристы увидят Спасскую башню – единственное сохранившееся сооружение Сызранского Кремля XVII века, признанное объектом культурного наследия федерального значения.

Маршрут завершится в Хвалынске Саратовской области, в национальном парке. Это центр экотуризма, хранящий редкие виды флоры и фауны, где есть святые источники, экотропы и тематические экспозиции и музеи.

«Заволжские горизонты» - второй туристический маршрут, который был разработан «Роснефтью» и Министерством туризма Самарской области в рамках подписанного между ними в 2024 году Меморандума о сотрудничестве.

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