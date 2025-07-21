11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших солдат ВСУ, тогда как на украинских кладбищах заканчиваются свободные участки. Об этом сообщила в воскресенье французская газета Le Monde.

По ее информации, в феврале Зеленский заявил о 46 тыс. погибших и 380 тыс. раненых военнослужащих с начала украинского конфликта. Он также упомянул о «десятках тысяч» пропавших без вести и пленных. Однако, как утверждает издание, «число погибших, несомненно, намного больше».

Издание отмечает, что по всей Украине не хватает мест на кладбищах. Местные власти вынуждены выделять новые территории под захоронения.