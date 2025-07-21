Страны Азии утрачивают доверие к США на фоне торгового противостояния — Каллас
17:00 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокие импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа против союзников в Азии, заставили тех задуматься о надежности соглашений с Вашингтоном в сфере безопасности. Такое мнение выразила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.
«[Азиатские страны] обращаются к нам, поскольку мы представляем собой надежного партнера. Они говорят, что если торговые соглашения с США можно разорвать в одностороннем порядке, то почему они должны доверять соглашениям по вопросам безопасности, подписанным с Вашингтоном?» — сказала она в интервью британской газете Financial Times.
Каллас отметила, что представители многих азиатских стран в беседах с чиновниками Евросоюза призывают сообщество не сокращать свое присутствие в Азии и выражают стремление «развивать более тесные отношения с ЕС и разными европейскими странами».
Ранее американские официальные лица неоднократно заявляли, что Европа должна тратить больше ресурсов на обеспечение безопасности на Европейском континенте, в то время как США возьмут на себя дополнительные обязательства по обороне в Азии.
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