0
0
102
НОВОСТИ

Страны Азии утрачивают доверие к США на фоне торгового противостояния — Каллас

17:00 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокие импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа против союзников в Азии, заставили тех задуматься о надежности соглашений с Вашингтоном в сфере безопасности. Такое мнение выразила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

«[Азиатские страны] обращаются к нам, поскольку мы представляем собой надежного партнера. Они говорят, что если торговые соглашения с США можно разорвать в одностороннем порядке, то почему они должны доверять соглашениям по вопросам безопасности, подписанным с Вашингтоном?» — сказала она в интервью британской газете Financial Times.

Каллас отметила, что представители многих азиатских стран в беседах с чиновниками Евросоюза призывают сообщество не сокращать свое присутствие в Азии и выражают стремление «развивать более тесные отношения с ЕС и разными европейскими странами».

Ранее американские официальные лица неоднократно заявляли, что Европа должна тратить больше ресурсов на обеспечение безопасности на Европейском континенте, в то время как США возьмут на себя дополнительные обязательства по обороне в Азии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 21.07.2025
ЕС движется вниз по наклонной, все больше залезая в долги — Neue Zürcher Zeitung
0
15
17:12 21.07.2025
Французские компании начнут производить дроны на Украине - Зеленский
0
83
16:32 21.07.2025
FT сообщила об увеличении эффективности атак российских БПЛА на Украине
0
154
16:12 21.07.2025
Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ
0
159
16:00 21.07.2025
Военные учения с участием стран НАТО пройдут в Молдавии в августе — Минобороны
0
187
15:32 21.07.2025
Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
0
258
15:12 21.07.2025
Турция продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа — Эрдоган
0
257
15:00 21.07.2025
Потери ВСУ за сутки составили около 1 260 военнослужащих в зоне СВО — Минобороны РФ
0
246
14:52 21.07.2025
Открыта регистрация на III Киберспортивный турнир Сбера
0
240
14:32 21.07.2025
Патриарх Кирилл вручил главе Татарстана орден Славы и чести I степени
0
255

Возврат к списку