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НОВОСТИ

Избранный президент Польши считает Туска самым плохим премьер-министром страны

11:20 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий считает премьер-министра республики Дональда Туска самым плохим главой правительства Польши с 1989 г. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV Trwam.

«Это худший премьер Польши после 1989 года», — сказал Навроцкий.

При этом он отметил, что намерен сотрудничать с Туском и его правительством.

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