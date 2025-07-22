Избранный президент Польши считает Туска самым плохим премьер-министром страны

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий считает премьер-министра республики Дональда Туска самым плохим главой правительства Польши с 1989 г. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV Trwam.

«Это худший премьер Польши после 1989 года», — сказал Навроцкий.

При этом он отметил, что намерен сотрудничать с Туском и его правительством.