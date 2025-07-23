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Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России

09:00 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА над регионами России, из них 12 — над Тульской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:40 мск 22 июля до 07:00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Тульской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 БПЛА — над территорией Нижегородской области, 2 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Курской области и 1 БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщили в Минобороны.

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