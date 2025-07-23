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НОВОСТИ

В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины

20:50 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров в полном составе начался во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС.

Ранее источник ТАСС сообщил, что главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет во дворце Чираган.

По информации телеканала TRT Haber, начало переговоров было запланировано на 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Однако по факту встреча в расширенном составе началась более чем на час позже.

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