В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров в полном составе начался во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС.

Ранее источник ТАСС сообщил, что главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет во дворце Чираган.

По информации телеканала TRT Haber, начало переговоров было запланировано на 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Однако по факту встреча в расширенном составе началась более чем на час позже.