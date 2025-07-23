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НОВОСТИ

РФ и Украина договорились об обмене военными и гражданскими лицами - ТАСС

21:43 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Как сообщил источник ТАСС, такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле.

«Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», — сказал собеседник агентства.

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