РФ и Украина договорились об обмене военными и гражданскими лицами - ТАСС

21:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Как сообщил источник ТАСС, такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле.

«Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», — сказал собеседник агентства.