РФ и Украина договорились об обмене военными и гражданскими лицами - ТАСС
21:43 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Как сообщил источник ТАСС, такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле.
«Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», — сказал собеседник агентства.
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