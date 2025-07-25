Путин увеличил штат центрального аппарата МВД РФ до 7 110 человек
16:00 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил численность центрального аппарата МВД на 350 человек, с 6 760 до 7 110.
«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7 110 единиц», — говорится в тексте документа.
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