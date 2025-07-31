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НОВОСТИ

Войска РФ освободили Часов Яр

09:05 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оссийские войска освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий Южной группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.

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