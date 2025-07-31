Средства ПВО сбили за сутки 169 беспилотников самолетного типа ВСУ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 169 украинских беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.