Средства ПВО сбили за сутки 169 беспилотников самолетного типа ВСУ
15:32 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 169 украинских беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
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