Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 31.07 до 04:10 мск 01.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Ростовской области, 5 — над территорией Краснодарского края, 4 — над акваторией Черного моря, 3 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Липецкой области, 2 — над территорией Тульской области и 1 — над акваторией Азовского моря» — рассказали в Минобороны.