0
0
131
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

09:00 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 31.07 до 04:10 мск 01.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Ростовской области, 5 — над территорией Краснодарского края, 4 — над акваторией Черного моря, 3 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Липецкой области, 2 — над территорией Тульской области и 1 — над акваторией Азовского моря» — рассказали в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 01.08.2025
ВСУ за семь месяцев 2025 года потеряли более 300 тыс. военных
0
49
09:20 01.08.2025
Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении ЕС и более 60 стран
0
79
09:05 01.08.2025
США введут санкции против РФ, но это может не повлиять на ситуацию вокруг Украины — Трамп
0
124
22:30 31.07.2025
Появление в Белоруссии российского ядерного оружия изменило тон в общении Минска с Западом - Лукашенко
0
672
21:00 31.07.2025
На Камчатке произошло еще три землетрясения магнитудой от 5 баллов
0
640
20:40 31.07.2025
Главы Роскосмоса и НАСА говорились о сроках работы МКС и планах по сведению станции с орбиты
0
655
20:20 31.07.2025
Глава Госдепа США заявил, что контакты между США и РФ по украинскому вопросу продолжаются
0
707
20:00 31.07.2025
Вынесен приговор жителю Ставрополья у Ярбулдыеву, причастному к нападению в 1999 г на военных в Дагестане
0
710
19:50 31.07.2025
Рубио: Война между США и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить
0
714
19:31 31.07.2025
В Сбере рассчитывают, что кабмин разъяснит условия использования ФНБ для строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
0
811

Возврат к списку