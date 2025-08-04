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НОВОСТИ

2 человека погибли, 10 пострадали при столкновении автобуса с туристами и поезда в Ленобласти

09:05 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и десять пострадали в результате столкновения автобуса с туристами и грузового поезда в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, двое из них — смертельно. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась», — говорится в сообщении.

По предварительной информации ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб один человек, не менее пяти пострадали.

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