Путин готов к встрече с Зеленским после экспертной подготовки — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после подготовки такой встречи на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вся подготовительная работа для встречи пока не сделана. И хочу напомнить, что сам президент [Путин] не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние», — заявил Песков в беседе с журналистами.