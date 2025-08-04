Путин готов к встрече с Зеленским после экспертной подготовки — Песков
13:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после подготовки такой встречи на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вся подготовительная работа для встречи пока не сделана. И хочу напомнить, что сам президент [Путин] не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние», — заявил Песков в беседе с журналистами.
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