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НОВОСТИ

Средства ПВО сбили за сутки 120 беспилотников ВСУ

13:05 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 120 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.

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