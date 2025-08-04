Средства ПВО сбили за сутки 120 беспилотников ВСУ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 120 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.