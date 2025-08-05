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НОВОСТИ

Около 20 человек, предварительно, пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области — УМВД

10:20 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон». Предварительно, пострадали около 20 человек, в том числе четверо детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

«Авария произошла на трассе М-4 „Дон“, предварительно, автобус „Луганск — Москва“ столкнулся с опорой на пункте оплаты. По предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе четверо детей, погибших нет», — сказали в пресс-службе.

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