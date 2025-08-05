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Китай превратит Тибет в экологическое достояние всего человечества — власти

11:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти будут защищать окружающую среду Тибета, стремиться сделать его экологическим достоянием всего человечества. Об этом заявил секретарь парткома Тибетского автономного района (ТАР, юго-западный регион КНР) Ван Цзюньчжэн.

«Хорошая экологическая среда — основа для существования человечества. Мы всегда считали защиту экологии Цинхай-Тибетского нагорья нашей главной ценностью, ответственностью и потенциалом», — подчеркнул он на пресс-конференции в ответ на вопрос о том, каким образом Тибет, выступающий в качестве «водонапорной башни Азии» и «стабилизатора» глобальной климатической безопасности, будет способствовать формированию всемирной экоцивилизации.

Как уточнил Ван Цзюньчжэн, ТАР остается одним из регионов с лучшим состоянием окружающей среды на планете. «Как хранители, мы будем настойчиво стремиться сделать Цинхай-Тибетское нагорье общим экологическим достоянием всего человечества, вносить новый, еще более весомый вклад в создание глобального сообщества жизни», — добавил он.

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