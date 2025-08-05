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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли около 1 295 военнослужащих в зоне СВО

14:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1295 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 225 человек, от действий группировки «Запад» — до 220, «Юг» — свыше 210, «Центр» — более 375, на направлении «Восток» — более 205 и «Днепр» — свыше 60 военнослужащих.

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