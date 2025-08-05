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НОВОСТИ

Только лишь импортозамещение не сделает Россию технологическим лидером — Путин

16:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исключительно импортозамещение и «обратный инжиниринг» не помогут России добиться технологического лидерства. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

«Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах», — подчеркнул глава государства.

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