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Большинство американцев считают цены на продукты главным источником стресса — опрос

17:12 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины американцев — 53% — считают цены на продукты основным источником стресса. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

По данным исследования, для 33% опрошенных цены на продукты не являются основной проблемой. Наиболее обеспокоенными своим экономическим положением группами населения в связи с ростом цен являются граждане с самым низким доходом (до $30 тыс. в год), женщины и латиноамериканцы.

Согласно опросу, около 40% американцев до 45 лет покупали товары в кредит или рассрочку, при этом 30% называют задолженность по кредитам главным источником стресса.

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