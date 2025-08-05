Большинство американцев считают цены на продукты главным источником стресса — опрос

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины американцев — 53% — считают цены на продукты основным источником стресса. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

По данным исследования, для 33% опрошенных цены на продукты не являются основной проблемой. Наиболее обеспокоенными своим экономическим положением группами населения в связи с ростом цен являются граждане с самым низким доходом (до $30 тыс. в год), женщины и латиноамериканцы.

Согласно опросу, около 40% американцев до 45 лет покупали товары в кредит или рассрочку, при этом 30% называют задолженность по кредитам главным источником стресса.