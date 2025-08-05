Зеленский утверждает, что обсудил с Трампом шаги по прекращению конфликта на Украине
18:40 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский утверждает, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил с американским лидером шаги по прекращению украинского конфликта, антироссийские санкции и возможное соглашение с Вашингтоном по производству беспилотников.
«Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. <…> Сегодня скоординировали позиции Украины и Соединенных Штатов. <…> Конечно, говорили о санкциях против России», — написал он в своем телеграм-канале.
Зеленский добавил, что «проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить».
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