Грекам принадлежит одна пятая всего мирового торгового флота — отчет
20:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торговый флот, принадлежащий грекам, насчитывает 5 700 судов, на него приходится 20% мирового флота. Об этом сообщила газета Naftemporiki («Нафтемпорики») со ссылкой на отчет Союза греческих судовладельцев за 2024–2025 годы.
По данным этой организации, торговый флот Греции «составляет 20% мирового флота и 61% флота Европейского союза». Таким образом, Греция, как ведущая морская держава, вносит решающий вклад в энергетическую и продовольственную безопасность, а также безопасность цепочки поставок государств — членов Европейского союза и мирового сообщества, отмечает издание.
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