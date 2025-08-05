Грекам принадлежит одна пятая всего мирового торгового флота — отчет

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговый флот, принадлежащий грекам, насчитывает 5 700 судов, на него приходится 20% мирового флота. Об этом сообщила газета Naftemporiki («Нафтемпорики») со ссылкой на отчет Союза греческих судовладельцев за 2024–2025 годы.

По данным этой организации, торговый флот Греции «составляет 20% мирового флота и 61% флота Европейского союза». Таким образом, Греция, как ведущая морская держава, вносит решающий вклад в энергетическую и продовольственную безопасность, а также безопасность цепочки поставок государств — членов Европейского союза и мирового сообщества, отмечает издание.