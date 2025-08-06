США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты позже примут решение, вводить ли импортные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Как заявил во вторник американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме, дальнейшие шаги будут зависеть от исхода переговоров его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

На вопрос журналиста о том, готовятся ли США ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоносители, президент ответил, что «не говорил [о размере возможных тарифов] в процентах». «Но мы этим займемся. Посмотрим, что произойдет в течение не столь продолжительного времени», — сообщил он. «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы и примем решение», — подчеркнул Трамп. Ранее агентство Reuters проинформировало со ссылкой на источник, что Уиткофф рассчитывает встретиться с российским руководством 6 августа.