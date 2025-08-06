0
0
187
НОВОСТИ

США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров — Трамп

09:05 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты позже примут решение, вводить ли импортные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Как заявил во вторник американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме, дальнейшие шаги будут зависеть от исхода переговоров его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

На вопрос журналиста о том, готовятся ли США ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоносители, президент ответил, что «не говорил [о размере возможных тарифов] в процентах». «Но мы этим займемся. Посмотрим, что произойдет в течение не столь продолжительного времени», — сообщил он. «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы и примем решение», — подчеркнул Трамп. Ранее агентство Reuters проинформировало со ссылкой на источник, что Уиткофф рассчитывает встретиться с российским руководством 6 августа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 06.08.2025
97% родителей, отдавших детей в частные школы, довольны своим выбором — опрос
0
19
10:05 06.08.2025
Главной темой саммита США и Южной Кореи станет обновление военного альянса — ТВ
0
67
10:00 06.08.2025
Тайвань получил первую партию боевых беспилотников производства США — СМИ
0
85
09:32 06.08.2025
Для преодоления инерции в отношениях РФ и США нужно время — Песков
0
143
09:20 06.08.2025
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву
0
170
09:00 06.08.2025
Силы ПВО за ночь сбили 51 украинский БПЛА над регионами России
0
175
22:40 05.08.2025
Мексика не готова обсуждать ввод ВС США для борьбы с наркокартелями — президент
0
616
22:00 05.08.2025
США хотят первыми доставить реактор на Луну, чтобы занять ее лучшую часть — НАСА
0
677
21:20 05.08.2025
Армия РФ начала городские бои в Купянске - Марочко
0
695
20:40 05.08.2025
Тарифная политика США является отчаянным шагом слабеющей державы — министр ЮАР
0
677

Возврат к списку