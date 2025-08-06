Новые антироссийские санкции Трампа кувалдой обрушатся по экономике США — CNN

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможные санкции США против стран, покупающих российские энергоносители, нанесут сокрушительный удар по американской экономике. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на экспертные оценки.

Речь идет об угрозах президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины размером до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. Американский президент угрожал пойти на такой шаг, если в украинском урегулировании не будет достигнут прорыв в ближайшие дни. Как напоминает телеканал, в Россию направился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть», — говорится в аналитическом материале на сайте телеканала.

Так, старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией) Клейтон Сигл считает, что повышение пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть, может ускорить инфляцию в США. Как напоминает телеканал, угрозы вторичных санкций Трампа направлены в первую очередь на Китай и Индию, которые стали основными покупателями российской нефти в последние годы.

По словам аналитика UBS Wealth Management Джованни Стауново, повышение пошлин в отношении Китая, которые сейчас и так составляют 30%, скажутся на ценах на такие важные товары, как техника компании Apple, что вызовет недовольство потребителей. В этой связи Пекин может скептически оценивать способность США долго удерживать импортные пошлины на высоком уровне и потому будет ожидать, что даже если они будут введены, американский президент вскоре отменит их, считает эксперт. Также он отметил, что Россия критически значима для мирового рынка нефти, заменить поставляемые ею объемы будет нелегко.

Ввиду этих причин опрошенные телеканалом эксперты считают, что если Трамп и введет вторичные санкции против импортеров российской нефти, они не будут такими высокими, как анонсировал американский президент. По мнению Сигла, вместо ввозного тарифа в 100% может быть установлена ставка в 10-30%, потому что пошлины такого размера будут иметь больший эффект на эти страны. «Крайне высокие ставки могут восприниматься как блеф, потому что они нанесут урон [США], как и другим странам», — сказал он.