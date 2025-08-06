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Объем ФНБ на 1 августа составил 13,08 трлн рублей — Минфин РФ

14:32 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 августа 2025 года составил 13,08 трлн руб., или 5,9% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.

Объем ФНБ эквивалентен $159,8 млрд. На 1 июля объем ФНБ составлял 13,09 трлн руб.

Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил 3,95 трлн руб. (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $48,3 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 июля составлял 4,13 трлн руб.

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