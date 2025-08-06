Банк России прогнозирует инфляцию в РФ на конец III квартала на уровне 8,5%
17:12 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России прогнозирует снижение инфляции на конец третьего квартала 2025 г. до 8,5%. Об этом говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному прогнозу.
«Годовая инфляция продолжит снижаться во втором полугодии 2025 г. и к концу третьего квартала 2025 г. составит 8,5%, а к декабрю 2025 года сложится в диапазоне 6-7%», — говорится в сообщении ЦБ.
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