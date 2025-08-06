От 1 000 пленных солдат ВСУ Киев принять отказался - Мединский

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев отказался от 1 000 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменов с Россией, из-за этого тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался. Об этом написал в своем телеграм-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

«1 000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», — написал Мединский.