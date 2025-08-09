США предлагают и уступки территорий Киевом, и возвращение части районов Россией — Трамп

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на трехсторонней церемонии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, «за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет». «Мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены, [произойдет] некоторый обмен. Это сложный вопрос», — отметил американский лидер. «Произойдет обмен территориями на благо обеих [сторон]. Мы расскажем об этом позже, сегодня или завтра», — заявил Трамп. При этом он добавил, что «Зеленский должен быть готов что-то подписать».