Миномет ВСУ расстрелял бригаду медиков в Константиновке, есть погибшие — эксперт

11:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские минометчики нанесли удар по автомобилю бригады скорой медицинской помощи в Константиновке, одна из медиков погибла, ранен водитель. Как рассказал ТАСС военный эксперт Игорь Кимаковский, группа медиков приехала по вызову в частный сектор, куда перед этим также прилетели несколько минометных мин и ранили местную жительницу.

«После минометного обстрела частных домов в районе школы № 27 во время оказания помощи гражданскому населению погибла медик, ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле. Оба удара были нанесены со стороны Дружковки», — сказал Кимаковский.

