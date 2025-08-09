11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передавшие ВС РФ координаты скопления заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, сбежали с позиций. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области», — сообщили в силовых структурах.

Ранее заградотряды Нацгвардии Украины были уничтожены в селах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, координаты скопления этих подразделений ВС РФ передали солдаты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.