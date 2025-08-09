0
НОВОСТИ

Зеленский «каким-то образом» может быть вовлечен в переговоры РФ и США на Аляске — CBS

12:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский «каким-то образом» может быть вовлечен в российско-американские переговоры на высшем уровне. Об этом телеканалу CBS News сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа запланирована 15 августа на Аляске.

