Силы ПВО за утро сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО с 05:10 до 08:00 мск сбили 21 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны.

«9 августа в период с 05:10 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинских беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 7 — над акваторией Азовского моря, 6 — над территорией Брянской области, 4 — над территорией Калужской области, 3 — над акваторией Черного моря и 1 — над территорией Республики Крым», — сообщили там.