Силы ПВО за утро сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ
13:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО с 05:10 до 08:00 мск сбили 21 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны.
«9 августа в период с 05:10 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинских беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 7 — над акваторией Азовского моря, 6 — над территорией Брянской области, 4 — над территорией Калужской области, 3 — над акваторией Черного моря и 1 — над территорией Республики Крым», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 12:30 09.08.2025
- В Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек
- 12:00 09.08.2025
- Зеленский «каким-то образом» может быть вовлечен в переговоры РФ и США на Аляске — CBS
- 11:30 09.08.2025
- ВСУ после передачи РФ координат заградотрядов сбежали вглубь Днепропетровщины — силовики
- 11:00 09.08.2025
- Миномет ВСУ расстрелял бригаду медиков в Константиновке, есть погибшие — эксперт
- 10:30 09.08.2025
- Армия РФ взяла в огневой мешок ВСУ под Волчанском — Марочко
- 10:00 09.08.2025
- Трампу передано приглашение посетить РФ — Ушаков
- 09:30 09.08.2025
- США предлагают и уступки территорий Киевом, и возвращение части районов Россией — Трамп
- 09:00 09.08.2025
- Между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир — Пашинян
- 08:50 09.08.2025
- Кремль подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
- 08:40 09.08.2025
- Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать