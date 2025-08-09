НАТО хочет встать между РФ и Ираном при помощи Зангезурского коридора — советник Хаменеи

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО хотят ослабить сотрудничество между Ираном и Россией путем передачи под управление США транспортного Зангезурского коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

«Помимо Турции, которая является членом НАТО, другие страны альянса также хотят присутствовать в [каспийском] регионе. НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, но Иран этого не допустит», — подчеркнул он в интервью агентству Tasnim.