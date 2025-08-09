НАТО хочет встать между РФ и Ираном при помощи Зангезурского коридора — советник Хаменеи
21:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО хотят ослабить сотрудничество между Ираном и Россией путем передачи под управление США транспортного Зангезурского коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.
«Помимо Турции, которая является членом НАТО, другие страны альянса также хотят присутствовать в [каспийском] регионе. НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, но Иран этого не допустит», — подчеркнул он в интервью агентству Tasnim.
НОВОСТИ
- 20:30 09.08.2025
- Нигерия отвергла требование принять депортируемых из США граждан третьих стран
- 20:00 09.08.2025
- Количество правонарушений в отношении христиан возросло во Франции на 13% — МВД
- 19:30 09.08.2025
- Один человек погиб в результате обрушения конструкций на шахте в Ростовской области
- 19:00 09.08.2025
- Володин предлагает обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников
- 18:30 09.08.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 395 военнослужащих
- 18:00 09.08.2025
- Природный заповедник загорелся в Ялте, тушение осложняется труднодоступной местностью
- 17:00 09.08.2025
- Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
- 16:00 09.08.2025
- Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы
- 15:00 09.08.2025
- Зеленский боится, что на Аляске решат все за Украину и отказывается от уступок земель
- 14:00 09.08.2025
- Умер народный артист РФ Иван Краско
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать