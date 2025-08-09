0
0
0
НОВОСТИ

НАТО хочет встать между РФ и Ираном при помощи Зангезурского коридора — советник Хаменеи

21:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО хотят ослабить сотрудничество между Ираном и Россией путем передачи под управление США транспортного Зангезурского коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

«Помимо Турции, которая является членом НАТО, другие страны альянса также хотят присутствовать в [каспийском] регионе. НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, но Иран этого не допустит», — подчеркнул он в интервью агентству Tasnim.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 09.08.2025
Нигерия отвергла требование принять депортируемых из США граждан третьих стран
0
100
20:00 09.08.2025
Количество правонарушений в отношении христиан возросло во Франции на 13% — МВД
0
158
19:30 09.08.2025
Один человек погиб в результате обрушения конструкций на шахте в Ростовской области
0
192
19:00 09.08.2025
Володин предлагает обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников
0
236
18:30 09.08.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 395 военнослужащих
0
288
18:00 09.08.2025
Природный заповедник загорелся в Ялте, тушение осложняется труднодоступной местностью
0
312
17:00 09.08.2025
Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
0
355
16:00 09.08.2025
Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы
0
454
15:00 09.08.2025
Зеленский боится, что на Аляске решат все за Украину и отказывается от уступок земель
0
584
14:00 09.08.2025
Умер народный артист РФ Иван Краско
0
566

Возврат к списку