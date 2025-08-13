0
0
119
НОВОСТИ

В России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp - Роскомнадзор

17:00 13.08.2025

Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp принимаются в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — сообщили в ведомстве.

