В ЕС готовы ослабить санкции против РФ при перемирии на Украине — Sky News

17:40 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает возможность постепенного смягчения антироссийских санкций, но лишь в случае достижения перемирия на Украине, до этого же момента все рестрикции останутся в силе. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в Европейской комиссии.

Они высказали надежду на установление начального 15-дневного режима прекращения огня, за которым последует более продолжительное перемирие. По информации собеседников телеканала, частичная отмена санкций возможна будет лишь со второго этапа, однако ограничительные меры немедленно будут возвращены в случае нарушений условий перемирия.

Параллельно Sky News приводит слова источника в правительстве Италии. Тот выразил надежду, что Европа будет вовлечена в предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Собеседник телеканала рассказал, что это пожелание будет сформулировано во время телефонного разговора европейских лидеров с Трампом, запланированного на 13 августа.

