0
0
168
НОВОСТИ

CBS со ссылкой на источники сообщает о том, что Вашингтон подбирает место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского

18:35 13.08.2025 Источник: Интерфакс

Американские власти подбирают место для встречи президентов США, РФ и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая может состояться, самое раннее, в конце следующей недели, сообщает CBS со ссылкой на источники.

"США работают над выбором места для встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая может состояться, самое раннее, в конце следующей недели", - сообщает телеканал со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.

В минувший понедельник Трамп заявил на пресс-конференции, что его конечной целью является организация встречи Путина с Зеленским. При этом он отметил, что участие Зеленского во встрече на Аляске не планируется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 13.08.2025
Трамп планирует «почти сразу» после саммита на Аляске провести встречу с Путиным и Зеленским
0
17
19:35 13.08.2025
Приглашать Зеленского на встречу на Аляске Трамп и не планировал
0
58
19:07 13.08.2025
Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью
0
116
18:45 13.08.2025
Женский фестиваль «Красота в движении» пройдет в «Лужниках» 16 августа
0
135
18:35 13.08.2025
Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»
0
163
17:40 13.08.2025
В ЕС готовы ослабить санкции против РФ при перемирии на Украине — Sky News
0
244
17:12 13.08.2025
Не менее 20 мигрантов погибли при кораблекрушении у Лампедузы
0
248
17:00 13.08.2025
В России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp - Роскомнадзор
0
298
16:32 13.08.2025
Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
0
308
16:12 13.08.2025
Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ
0
314

Возврат к списку