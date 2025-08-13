CBS со ссылкой на источники сообщает о том, что Вашингтон подбирает место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского

18:35 Источник: Интерфакс

Американские власти подбирают место для встречи президентов США, РФ и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая может состояться, самое раннее, в конце следующей недели, сообщает CBS со ссылкой на источники.

"США работают над выбором места для встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая может состояться, самое раннее, в конце следующей недели", - сообщает телеканал со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.

В минувший понедельник Трамп заявил на пресс-конференции, что его конечной целью является организация встречи Путина с Зеленским. При этом он отметил, что участие Зеленского во встрече на Аляске не планируется.