0
0
157
НОВОСТИ

Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»

18:35 13.08.2025

В Москве 16 августа в рамках фестиваля «Ночь московского спорта» горожане смогут принять участие в более чем 100 бесплатных тренировках, турнирах, шоу и встречах со спортсменами.

Улицы центра столицы превратятся в большую спортивную зону. С 20:00 до 23:00 на 16 площадках гостей ждут тренировки по 24 видам спорта, выступления, соревнования и новые события для всей семьи.

На Пушкинской площади будет размещена зона сайклинга, там состоятся тренировки в сопровождении диджей-сетов. На Кудринской площади все желающие будут проводиться занятия по джампингу и испытания на полосе препятствий. На Театральной площади гости можно будет сыграть в шахматы с гроссмейстерами, а также поиграть в интерактивные игры, викторины и посетить концерт. В Парке Горького состоится мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров.

События фестиваля можно будет посетить бесплатно, для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 13.08.2025
Трамп планирует «почти сразу» после саммита на Аляске провести встречу с Путиным и Зеленским
0
17
19:35 13.08.2025
Приглашать Зеленского на встречу на Аляске Трамп и не планировал
0
58
19:07 13.08.2025
Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью
0
116
18:45 13.08.2025
Женский фестиваль «Красота в движении» пройдет в «Лужниках» 16 августа
0
135
18:35 13.08.2025
CBS со ссылкой на источники сообщает о том, что Вашингтон подбирает место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского
0
173
17:40 13.08.2025
В ЕС готовы ослабить санкции против РФ при перемирии на Украине — Sky News
0
244
17:12 13.08.2025
Не менее 20 мигрантов погибли при кораблекрушении у Лампедузы
0
248
17:00 13.08.2025
В России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp - Роскомнадзор
0
298
16:32 13.08.2025
Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
0
308
16:12 13.08.2025
Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ
0
314

Возврат к списку