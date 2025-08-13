Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»
18:35 13.08.2025
В Москве 16 августа в рамках фестиваля «Ночь московского спорта» горожане смогут принять участие в более чем 100 бесплатных тренировках, турнирах, шоу и встречах со спортсменами.
Улицы центра столицы превратятся в большую спортивную зону. С 20:00 до 23:00 на 16 площадках гостей ждут тренировки по 24 видам спорта, выступления, соревнования и новые события для всей семьи.
На Пушкинской площади будет размещена зона сайклинга, там состоятся тренировки в сопровождении диджей-сетов. На Кудринской площади все желающие будут проводиться занятия по джампингу и испытания на полосе препятствий. На Театральной площади гости можно будет сыграть в шахматы с гроссмейстерами, а также поиграть в интерактивные игры, викторины и посетить концерт. В Парке Горького состоится мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров.
События фестиваля можно будет посетить бесплатно, для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация.
