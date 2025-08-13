Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью
19:07 13.08.2025 Источник: Интерфакс
Варшава категорически отвергает предложение Минска о возобновлении диалога, заявили в польском МИД. «В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью», – говорится в заявлении.
Ранее МИД Польши получил от Минобороны Белоруссии письмо с соответствующим предложением. В польском ведомстве обосновывают отказ сложной ситуацией с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией, в создании которой Варшава обвиняет Минск, а также поддержкой республикой внешней политики России, в частности СВО на Украине. «Военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений в целях укрепления взаимного доверия», – подчеркнули в МИД Польши. «В нынешней ситуации мы не видим возможности для переговоров, не говоря уже о конкретных действиях в этом направлении», – резюмировали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 19:45 13.08.2025
- Трамп планирует «почти сразу» после саммита на Аляске провести встречу с Путиным и Зеленским
- 19:35 13.08.2025
- Приглашать Зеленского на встречу на Аляске Трамп и не планировал
- 18:45 13.08.2025
- Женский фестиваль «Красота в движении» пройдет в «Лужниках» 16 августа
- 18:35 13.08.2025
- Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»
- 18:35 13.08.2025
- CBS со ссылкой на источники сообщает о том, что Вашингтон подбирает место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского
- 17:40 13.08.2025
- В ЕС готовы ослабить санкции против РФ при перемирии на Украине — Sky News
- 17:12 13.08.2025
- Не менее 20 мигрантов погибли при кораблекрушении у Лампедузы
- 17:00 13.08.2025
- В России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp - Роскомнадзор
- 16:32 13.08.2025
- Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
- 16:12 13.08.2025
- Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать