Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью

19:07 13.08.2025 Источник: Интерфакс

Варшава категорически отвергает предложение Минска о возобновлении диалога, заявили в польском МИД. «В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью», – говорится в заявлении. 

Ранее МИД Польши получил от Минобороны Белоруссии письмо с соответствующим предложением. В польском ведомстве обосновывают отказ сложной ситуацией с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией, в создании которой Варшава обвиняет Минск, а также поддержкой республикой внешней политики России, в частности СВО на Украине. «Военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений в целях укрепления взаимного доверия», – подчеркнули в МИД Польши. «В нынешней ситуации мы не видим возможности для переговоров, не говоря уже о конкретных действиях в этом направлении», – резюмировали в ведомстве.

